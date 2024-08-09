Российские военные нанесли 19 групповых ударов по территории Украины за неделю

Российские военные за прошедшую неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по территории противника в зоне СВО. Такие данные озвучили на брифинге в пресс-службе Минобороны.

В результате были поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли. Кроме того, разрушения зафиксированы на аэродромной инфраструктуре противника.