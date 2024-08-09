Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 13:25

Российские военные нанесли 19 групповых ударов по территории Украины за неделю

Российские военные за прошедшую неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по территории противника в зоне СВО. Такие данные озвучили на брифинге в пресс-службе Минобороны.

В результате были поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли. Кроме того, разрушения зафиксированы на аэродромной инфраструктуре противника.

По данным военного ведомства, противник не досчитался средств ПВО, цехов сборки и места хранения ударных беспилотников, нескольких баз горючего и складов с вооружением и боеприпасами. Также были поражены районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.

Главные новости СВО: Уничтожение сил ВСУ под Сумами, какие спецы выбивают наёмников в Курской области, освобождение сёл Донбасса, украинские смертники на Херсонщине, 9 августа
Главные новости СВО: Уничтожение сил ВСУ под Сумами, какие спецы выбивают наёмников в Курской области, освобождение сёл Донбасса, украинские смертники на Херсонщине, 9 августа

Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Сейчас бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны РФ, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и более 100 единиц бронетехники. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие 2-3 дня.

Обложка ©

Александр Река/ТАСС

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров