Российские военные нанесли 19 групповых ударов по территории Украины за неделю
Российские военные за прошедшую неделю нанесли 19 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по территории противника в зоне СВО. Такие данные озвучили на брифинге в пресс-службе Минобороны.
В результате были поражены предприятия ОПК Украины и связанные с ними объекты энергетической отрасли. Кроме того, разрушения зафиксированы на аэродромной инфраструктуре противника.
По данным военного ведомства, противник не досчитался средств ПВО, цехов сборки и места хранения ударных беспилотников, нескольких баз горючего и складов с вооружением и боеприпасами. Также были поражены районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наёмников.
Напомним, украинские вооружённые формирования попытались прорваться в Курскую область 6 августа. Сейчас бои на границе сейчас продолжаются. По данным Минобороны РФ, за всё время противник потерял уже около тысячи человек и более 100 единиц бронетехники. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что российская армия покажет успехи в Курской области в ближайшие 2-3 дня.
Александр Река/ТАСС