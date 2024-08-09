Ситуация в Курской области
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 августа, 15:31

Пир во время чумы: Ночные клубы в Курске зазывают молодёжь веселиться, несмотря на атаки ВСУ

SHOT: Бои с ВСУ на границе не повлияли на проведение вечеринок в Курске

Жители Курска возмущены маркетингом ночных клубов города: оказалось, что ожесточённые сражения на границе региона — совсем не помеха для приглашений на вечеринки за скромный ценник. О ситуации пишет SHOT.

Курские клубы не планируют отменять вечеринке из боёв с ВСУ на границе. Видео © SHOT

Телеграм-канал подобрал несколько примеров подобных анонсов: в рестобаре "Карамель" на днях проведут мероприятие "Горячий летний девичник", девушек заманивают выступлением приглашённого танцора. Кроме того, повеселиться приглашают в клубе "Часы", обещая бесплатный вход за репосты. Некоторые заведения просят за билеты по 300 рублей.

  • Анонс вечеринки в курском клубе "Часы". Изображение © SHOT
    Анонс вечеринки в курском клубе "Часы". Изображение © SHOT
  • Информация о вечеринке в курском клубе "Часы". Изображение © SHOT
    Информация о вечеринке в курском клубе "Часы". Изображение © SHOT

Анонс вечеринки в курском клубе "Часы". Изображение © SHOT

1 / 2

Как рассказали SHOT местные жители, часть клубов всё же удалила свои объявления, однако сами мероприятия отменены не были. Более того, такие ситуации в городе возникают далеко не в первый раз.

Винокур описал стойкость жителей Курской области строчкой из "Слова о полку Игореве"
Винокур описал стойкость жителей Курской области строчкой из "Слова о полку Игореве"

Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, в приграничье до сих пор идут напряжённые бои. Жителей ряда населённых пунктов эвакуируют, но процесс осложнён обстрелами украинских войск. Известно о 66 раненых гражданских, среди них девять детей. В регионе введён режим ЧС федерального характера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / pod.shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Общество
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров