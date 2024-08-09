Пир во время чумы: Ночные клубы в Курске зазывают молодёжь веселиться, несмотря на атаки ВСУ

Жители Курска возмущены маркетингом ночных клубов города: оказалось, что ожесточённые сражения на границе региона — совсем не помеха для приглашений на вечеринки за скромный ценник. О ситуации пишет SHOT.

Курские клубы не планируют отменять вечеринке из боёв с ВСУ на границе. Видео © SHOT

Телеграм-канал подобрал несколько примеров подобных анонсов: в рестобаре "Карамель" на днях проведут мероприятие "Горячий летний девичник", девушек заманивают выступлением приглашённого танцора. Кроме того, повеселиться приглашают в клубе "Часы", обещая бесплатный вход за репосты. Некоторые заведения просят за билеты по 300 рублей.



