Пир во время чумы: Ночные клубы в Курске зазывают молодёжь веселиться, несмотря на атаки ВСУ
SHOT: Бои с ВСУ на границе не повлияли на проведение вечеринок в Курске
Жители Курска возмущены маркетингом ночных клубов города: оказалось, что ожесточённые сражения на границе региона — совсем не помеха для приглашений на вечеринки за скромный ценник. О ситуации пишет SHOT.
Курские клубы не планируют отменять вечеринке из боёв с ВСУ на границе. Видео © SHOT
Телеграм-канал подобрал несколько примеров подобных анонсов: в рестобаре "Карамель" на днях проведут мероприятие "Горячий летний девичник", девушек заманивают выступлением приглашённого танцора. Кроме того, повеселиться приглашают в клубе "Часы", обещая бесплатный вход за репосты. Некоторые заведения просят за билеты по 300 рублей.
Как рассказали SHOT местные жители, часть клубов всё же удалила свои объявления, однако сами мероприятия отменены не были. Более того, такие ситуации в городе возникают далеко не в первый раз.
Напомним, что утром 6 августа ВСУ атаковали Курскую область, в приграничье до сих пор идут напряжённые бои. Жителей ряда населённых пунктов эвакуируют, но процесс осложнён обстрелами украинских войск. Известно о 66 раненых гражданских, среди них девять детей. В регионе введён режим ЧС федерального характера.
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