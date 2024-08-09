"Всепропальщики и хайпожоры": Писатель напомнил правила информационной гигиены после атаки на Курскую область
Антоновский призвал не мешать эффективной работе в медиа на фоне атаки на Курск
Ситуация в Курской области, на которую напала армия ВСУ, обнажила извечную проблему медийного мира. В интернете появилось огромное количество блогеров и журналистов, которые начали мешать эффективной работе. Такое мнение высказал русский археофутурист, писатель, и автор книги "Русские супергерои" Роман Антоновский.
Он объяснил, что в информвойне сейчас существуют "всепропальщики-зрадники, ультраохранота и хайпожоры". К первым относятся истерички, которые любят делать из мухи слона, заявив, что в конце концов мы все умрём. Вторые "любой наш косяк стараются превратить в победу, лишь бы выслужиться перед начальством". "Хайпожоры" же просто разносят информацию, которую где-то услышали или увидели, ради просмотров, вообще ничего не проверяя.
"Давайте я напомню всем правила информационной гигиены. Публикуйте только проверенную информацию из достоверных источников. Лучше написать по горячей теме аналитику позже, но основанную на достоверных фактах", — заявил Антоновский.
Он также добавил, что необходимо помнить, что уныние — это грех. Каждой публике нужно давать Веру в неотвратимую Победу. Помимо этого, писатель призвал не публиковать никакой информации, которая бы могла помочь врагу.
"Съёмки военных колонн в Курской области рядом федеральных каналов — просто подарок корректировщикам ВСУ и идиотизм на грани слабоумия", — заключил он.
Напомним, что 6 августа украинские боевики попытались прорваться в Курскую область. Ситуация действительно сложная, но вовсе не критическая, сообщил командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. В приграничную зону уже переброшены бойцы ЧВК "Вагнер" и добровольцы. В целях безопасности жителей некоторых населённых пунктов эвакуируют, но работа осложняется регулярными обстрелами.
Telegram / СУДЖА РОДНАЯ