Ситуация в Курской области, на которую напала армия ВСУ, обнажила извечную проблему медийного мира. В интернете появилось огромное количество блогеров и журналистов, которые начали мешать эффективной работе. Такое мнение высказал русский археофутурист, писатель, и автор книги "Русские супергерои" Роман Антоновский.

Он объяснил, что в информвойне сейчас существуют "всепропальщики-зрадники, ультраохранота и хайпожоры". К первым относятся истерички, которые любят делать из мухи слона, заявив, что в конце концов мы все умрём. Вторые "любой наш косяк стараются превратить в победу, лишь бы выслужиться перед начальством". "Хайпожоры" же просто разносят информацию, которую где-то услышали или увидели, ради просмотров, вообще ничего не проверяя.

"Давайте я напомню всем правила информационной гигиены. Публикуйте только проверенную информацию из достоверных источников. Лучше написать по горячей теме аналитику позже, но основанную на достоверных фактах", — заявил Антоновский.

Он также добавил, что необходимо помнить, что уныние — это грех. Каждой публике нужно давать Веру в неотвратимую Победу. Помимо этого, писатель призвал не публиковать никакой информации, которая бы могла помочь врагу.