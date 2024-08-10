Умер 27-летний пострадавший при атаке ВСУ на Липецкую область

В больнице скончался один из пострадавших при атаке украинских БПЛА на Липецкую область. Мужчине было 27 лет. Ещё один пострадавший на данный момент находится в реанимации, сообщает правительство региона в Telegram.

"В больнице скончался один из пострадавших при атаке БПЛА. Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали всё возможное, чтобы спасти пострадавшего", — сказано в сообщении.

Мужчине выполнили комплексное предоперационное обследование и провели саму операцию. К сожалению, травмы, полученные в результате атаки ВСУ оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выразило свои соболезнования родным и близким мужчины.