Умер 27-летний пострадавший при атаке ВСУ на Липецкую область
Один из пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область скончался в больнице
В больнице скончался один из пострадавших при атаке украинских БПЛА на Липецкую область. Мужчине было 27 лет. Ещё один пострадавший на данный момент находится в реанимации, сообщает правительство региона в Telegram.
"В больнице скончался один из пострадавших при атаке БПЛА. Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали всё возможное, чтобы спасти пострадавшего", — сказано в сообщении.
Мужчине выполнили комплексное предоперационное обследование и провели саму операцию. К сожалению, травмы, полученные в результате атаки ВСУ оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выразило свои соболезнования родным и близким мужчины.
"В реанимации БСМП остаётся один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает", — написано в сообщении.
Напомним, что в ночь на 9 августа по Липецку были произведены атаки со стороны Украины. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено. В результате ударов противника ранения получили шесть человек.