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Регион
10 августа, 06:30

Умер 27-летний пострадавший при атаке ВСУ на Липецкую область

Один из пострадавших при атаке БПЛА на Липецкую область скончался в больнице

В больнице скончался один из пострадавших при атаке украинских БПЛА на Липецкую область. Мужчине было 27 лет. Ещё один пострадавший на данный момент находится в реанимации, сообщает правительство региона в Telegram.

"В больнице скончался один из пострадавших при атаке БПЛА. Мужчина 1997 года рождения. Уроженец Красноярского края. Он поступил в больницу с тяжелейшей травмой — осколочным проникающим ранением головы. Нейрохирурги липецкой БСМП делали всё возможное, чтобы спасти пострадавшего", — сказано в сообщении.

Мужчине выполнили комплексное предоперационное обследование и провели саму операцию. К сожалению, травмы, полученные в результате атаки ВСУ оказались несовместимы с жизнью. Правительство региона выразило свои соболезнования родным и близким мужчины.

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"В реанимации БСМП остаётся один человек. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое и проводят весь комплекс необходимой терапии. Остальные пострадавшие переведены в профильные отделения, где продолжают лечение. По словам медиков, их состояние опасений за жизнь не вызывает", — написано в сообщении.

Напомним, что в ночь на 9 августа по Липецку были произведены атаки со стороны Украины. В результате произошла детонация взрывоопасных объектов, также зафиксировано повреждение энергообъекта. Была объявлена эвакуация четырёх населённых пунктов Липецкого округа. К настоящему моменту электроснабжение восстановлено. В результате ударов противника ранения получили шесть человек.

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Wikipedia

Наталья Афонина
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