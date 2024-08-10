Минобороны показало, как российские танки занимают боевые позиции для разгрома ВСУ под Курском

Российские танкисты заняли огневые позиции для ликвидации мобильных бронегрупп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В Минобороны РФ показали эпичные кадры подготовки экипажей к выполнению боевых задач.

"Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что экипажи танков готовы к боевой работе и ведению огня по ВСУ как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.