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Регион
10 августа, 08:54

Минобороны показало, как российские танки занимают боевые позиции для разгрома ВСУ под Курском

МО РФ: Танкисты заняли позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ в Курской области

Российские танкисты заняли огневые позиции для ликвидации мобильных бронегрупп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В Минобороны РФ показали эпичные кадры подготовки экипажей к выполнению боевых задач.

Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции для ликвидации групп ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что экипажи танков готовы к боевой работе и ведению огня по ВСУ как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

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Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются. Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в регион и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. В Минобороны позднее показали, как ВС РФ эпично уничтожили американскую БТР MaxxPro под Курском. Тем временем в ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил, что в регионе "повышен уровень диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ".

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Дарья Нарыкова
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