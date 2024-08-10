Минобороны показало, как российские танки занимают боевые позиции для разгрома ВСУ под Курском
МО РФ: Танкисты заняли позиции для уничтожения бронегрупп ВСУ в Курской области
Российские танкисты заняли огневые позиции для ликвидации мобильных бронегрупп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. В Минобороны РФ показали эпичные кадры подготовки экипажей к выполнению боевых задач.
Танкисты ВС РФ заняли огневые позиции для ликвидации групп ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
"Танкисты заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях для уничтожения мобильных бронегрупп ВСУ в приграничном районе Курской области", — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве дополнили, что экипажи танков готовы к боевой работе и ведению огня по ВСУ как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.
Напомним, 6 августа ВСУ совершили атаку на Курскую область, бои продолжаются. Командиры частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" заявили, что готовы отправиться в регион и вступить в бой с группировкой ВСУ в приграничье. В Минобороны позднее показали, как ВС РФ эпично уничтожили американскую БТР MaxxPro под Курском. Тем временем в ночь на 10 августа в регионе ввели режим КТО. Врио губернатора Алексей Смирнов объяснил, что в регионе "повышен уровень диверсионно-террористических угроз со стороны ВСУ".
Telegram / Минобороны России