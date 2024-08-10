Посланцы США убедили Грузию перезагрузить отношения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность перезагрузить грузино-американские отношение. Такое заявление он сделал после встречи с сенатором США Джином Шахином и конгрессменом Майком Тернером.

"Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами", – написал Кобахидзе в соцсети Х.