Посланцы США убедили Грузию перезагрузить отношения
Премьер Грузии выразил готовность перезагрузить отношения с США
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность перезагрузить грузино-американские отношение. Такое заявление он сделал после встречи с сенатором США Джином Шахином и конгрессменом Майком Тернером.
"Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами", – написал Кобахидзе в соцсети Х.
Напомним, что после принятия в Грузии скандального закона об иноагентах начались не только к бурные обсуждения, но и потасовки в парламенте, и даже народные волнения в столице страны — Тбилиси. Глава государства Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел. Возмущение по поводу инициативы в основном выражали страны Запада, в США даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией. Вашингтон ввёл визовые санкции против десятков грузинских чиновников из-за скандального закона.