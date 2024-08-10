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Регион
10 августа, 14:24

Посланцы США убедили Грузию перезагрузить отношения

Премьер Грузии выразил готовность перезагрузить отношения с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность перезагрузить грузино-американские отношение. Такое заявление он сделал после встречи с сенатором США Джином Шахином и конгрессменом Майком Тернером.

"Я подтвердил готовность Грузии возобновить и перезагрузить наши отношения и сотрудничество с целью укрепления двусторонних связей и содействия большему развитию, процветанию, миру и безопасности в регионе и за его пределами",написал Кобахидзе в соцсети Х.

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Напомним, что после принятия в Грузии скандального закона об иноагентах начались не только к бурные обсуждения, но и потасовки в парламенте, и даже народные волнения в столице страны — Тбилиси. Глава государства Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но парламент его преодолел. Возмущение по поводу инициативы в основном выражали страны Запада, в США даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией. Вашингтон ввёл визовые санкции против десятков грузинских чиновников из-за скандального закона.

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Наталья Афонина
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