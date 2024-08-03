В Грузии отказались от денег США Спикер парламента Грузии Папуашвили заявил, что деньги США не попадали в бюджет 3 августа, 14:46 В Грузии не считают себя зависимыми от американских денег. Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Грузия не зависит от американских денег, поэтому приостановка программы помощи со стороны США после принятия страной закона об иноагентах ни на что не повлияет. Об этом сообщил журналистам спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

"Мы не являемся отсталой страной, находящейся на дотации другого государства. Важно отметить, что нашему обществу говорили, что кто-то где-то прекратил нас финансировать и это будет катастрофой. У этих денег нет ничего общего с бюджетом", — пояснил политик.

По его словам, граждане Грузии сами формируют государственный бюджет из которого оплачиваются все расходы страны, а вот на какие цели шли зарубежные деньги доподлинно неизвестно.

Авторы Татьяна Миссуми