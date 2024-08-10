Украина атаковала армию Мали с помощью беспилотников, сообщают СМИ

Силы специального назначения Украины использовали беспилотники во время боевых действий против армии Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media.

"Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали — против малийского правительства", — указано в сообщении.