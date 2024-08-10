Украина атаковала армию Мали с помощью беспилотников, сообщают СМИ
Afrique Media: Украинский спецназ использовал БПЛА в боях против армии Мали
Силы специального назначения Украины использовали беспилотники во время боевых действий против армии Мали. Об этом сообщает телеканал Afrique Media.
"Сегодня мы получили доказательства того, что украинцы используют дроны и дроны-камикадзе здесь, на малийской земле, они использовались специальными украинскими силами здесь, на территории Мали — против малийского правительства", — указано в сообщении.
По данным телеканала, подобные дроны собираются в Незалежной из деталей американского производства. Беспилотники применяют украинские военные, которые работают в Мали. По словам экспертов, США использует Киев, чтобы нанести удары по африканскому государству, которое восстанавливает свой суверенитет.
Напомним, ранее колонна ЧВК "Вагнер" попала в засаду туарегов-радикалов в Мали. Некоторые военные оказались в плену, в том числе один из командиров Антон Елизаров с позывным Лотос. В ЧВК подтвердили гибель товарищей и уточнили, что бои шли с 22-го по 27 июля в окрестностях населённого пункта Тин-Заутин. Впоследствии Главное управление разведки Минобороны Украины призналось, что участвовало в нападении туарегов-радикалов на ЧВК "Вагнер", предоставив для этого боевикам всё необходимое. На фоне этих событий власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. В Бамако (столица Мали) отметили, что действия Киева квалифицируются как поддержка международного терроризма и нарушение суверенитета.
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