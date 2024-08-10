В Белоруссии задумались убрать посольство Украины в связи с нарушением границы ВСУ
Белоруссия может поднять вопрос о присутствии посольства Украины в Минске
В Белоруссии задумались о надобности в стране украинского посольства. Как отметили в республиканском МИД, из-за нарушения государственной границы дронами ВСУ будет поставлен вопрос о размещении в Минске ведомства Незалежной.
"Если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", — говорится в сообщении.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над территорией страны, а затем приказал к украинской границе направить спецназ. В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт. После нарушения границы дронами поверенной в делах Украины Ольге Тимуш заявили протест.
Wikipedia / TheFlyingDutchman