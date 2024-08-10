В Белоруссии задумались убрать посольство Украины в связи с нарушением границы ВСУ

В Белоруссии задумались о надобности в стране украинского посольства. Как отметили в республиканском МИД, из-за нарушения государственной границы дронами ВСУ будет поставлен вопрос о размещении в Минске ведомства Незалежной.

"Если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", — говорится в сообщении.