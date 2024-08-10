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Регион
10 августа, 18:29

В Белоруссии задумались убрать посольство Украины в связи с нарушением границы ВСУ

Белоруссия может поднять вопрос о присутствии посольства Украины в Минске

В Белоруссии задумались о надобности в стране украинского посольства. Как отметили в республиканском МИД, из-за нарушения государственной границы дронами ВСУ будет поставлен вопрос о размещении в Минске ведомства Незалежной.

"Если дипломатическое представительство Украины в Беларуси не сможет влиять на предотвращение таких провокаций, белорусской стороной будет поставлен вопрос о целесообразности его дальнейшего присутствия в Минске", — говорится в сообщении.

Лукашенко поедет лично решать проблемы у границы с Украиной
Лукашенко поедет лично решать проблемы у границы с Украиной

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении дронов ВСУ над территорией страны, а затем приказал к украинской границе направить спецназ. В Минобороны Белоруссии указали на попытки ВСУ втянуть республику в конфликт. После нарушения границы дронами поверенной в делах Украины Ольге Тимуш заявили протест.

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Wikipedia / TheFlyingDutchman

Александра Мышляева
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