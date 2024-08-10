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Регион
10 августа, 18:36

Глава Липецкой области объяснил хлопки в регионе работой взрывотехников

В Липецке взрывотехники обезвреживают обломки беспилотников ВСУ, поэтому жители могут слышать взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, отметив, что местным ничего не угрожает.

"Вижу в социальных сетях беспокойство жителей по поводу хлопков, которые сегодня были слышны в Липецке. Прошу не волноваться. Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Артамонов: В Липецке развёрнуты ещё 9 ПВР, они могут принять 4,8 тыс. человек
Артамонов: В Липецке развёрнуты ещё 9 ПВР, они могут принять 4,8 тыс. человек

Как сообщал Life.ru, накануне ночью ВСУ начали обстреливать Липецк с дронов. Удары повредили инфраструктурное энергетическое предприятие. Сейчас электричество в домах восстановили. Четыре населённых пункта Липецкого округа были эвакуированы. В результате ударов украинской армии ранения получили шесть мирных жителей.

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Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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