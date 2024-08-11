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11 августа, 16:06

Установлен тип ракеты, обломки которой упали на девятиэтажку в Курске

ТАСС: Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как "Точка-У"

На девятиэтажку в Курске минувшей ночью упали обломки украинской ракеты "Точка-У". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Дом в Курске после падения ракеты. Видео © Telegram / МЧС России

"Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса "Точка-У". Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России также рассказали, что ракета взорвалась на подлёте к жилому дому. Как выяснили специалисты, сначала поражающие элементы сбили два дерева, а потом попали в девятиэтажку. В ведомстве добавили, что пиротехники уже изъяли обломки и остатки взрывоопасных предметов на месте ЧП.

  • Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
    Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
  • Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
    Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
  • Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
    Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
  • Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
    Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
  • Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России
    Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России

Остатки взрывоопасных предметов на месте падения украинской ракеты в Курске. Фото © Telegram / МЧС России

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Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Обломки одной из сбитых ракет упали на многоэтажку, спровоцировав пожар. Этот момент попал на видео Life.ru. Позже мэр города Игорь Куцак сообщил, что помимо дома на улице Союзная, 12, повреждены ещё шесть близлежащих домов. Около десяти машин полностью сгорели. По последним данным, в результате пострадали 15 человек.

"Всё в дыму": Очевидцы рассказали о первых секундах после падения ракеты ВСУ на дом в Курске
"Всё в дыму": Очевидцы рассказали о первых секундах после падения ракеты ВСУ на дом в Курске
Обложка ©

Дом в Курске после падения ракеты. Обложка © Telegram / Город Курск

Наталья Демьянова
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