Установлен тип ракеты, обломки которой упали на девятиэтажку в Курске
ТАСС: Попавшая в жилой дом в Курске ракета идентифицирована как "Точка-У"
На девятиэтажку в Курске минувшей ночью упали обломки украинской ракеты "Точка-У". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Дом в Курске после падения ракеты. Видео © Telegram / МЧС России
"Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса "Точка-У". Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе МЧС России также рассказали, что ракета взорвалась на подлёте к жилому дому. Как выяснили специалисты, сначала поражающие элементы сбили два дерева, а потом попали в девятиэтажку. В ведомстве добавили, что пиротехники уже изъяли обломки и остатки взрывоопасных предметов на месте ЧП.
Напомним, в ночь на 11 августа ВСУ обстреляли Курск. Обломки одной из сбитых ракет упали на многоэтажку, спровоцировав пожар. Этот момент попал на видео Life.ru. Позже мэр города Игорь Куцак сообщил, что помимо дома на улице Союзная, 12, повреждены ещё шесть близлежащих домов. Около десяти машин полностью сгорели. По последним данным, в результате пострадали 15 человек.
Дом в Курске после падения ракеты. Обложка © Telegram / Город Курск