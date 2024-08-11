Установлен тип ракеты, обломки которой упали на девятиэтажку в Курске

На девятиэтажку в Курске минувшей ночью упали обломки украинской ракеты "Точка-У". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Установлено, что обломки принадлежат ракете тактического комплекса "Точка-У". Судя по серийному номеру, она стояла на боевом дежурстве ВСУ", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России также рассказали, что ракета взорвалась на подлёте к жилому дому. Как выяснили специалисты, сначала поражающие элементы сбили два дерева, а потом попали в девятиэтажку. В ведомстве добавили, что пиротехники уже изъяли обломки и остатки взрывоопасных предметов на месте ЧП.