Открыли ящик Пандоры: Валуев высказался о выигравшей Олимпиаду боксёрше с мужской хромосомой

Выступление девушек-боксёров с мужской хромосомой на Олимпийских играх в Париже является нарушением принципа равенства. На это указал бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев. Он выразил сочувствие спортсменкам, которые были вынуждены соревноваться с "трансгендерами".

Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелиф на Играх в Париже. Видео © Olympics.com

"У нас [есть] понятия "спортсмен" и "спортсменка", а теперь рождается некое новое понятие "олимпийская спортсмен". Это открытие ящика Пандоры. Если говорить про хромосомы, то их наличие подразумевает создание неравенства. Основополагающий олимпийский принцип равенства уже не соблюдается", — отметил он в беседе с NEWS.ru.