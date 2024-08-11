Открыли ящик Пандоры: Валуев высказался о выигравшей Олимпиаду боксёрше с мужской хромосомой
Валуев выразил сочувствие дравшимся с боксёршами с мужской хромосомой на ОИ
Выступление девушек-боксёров с мужской хромосомой на Олимпийских играх в Париже является нарушением принципа равенства. На это указал бывший чемпион мира по боксу и депутат Государственной думы Николай Валуев. Он выразил сочувствие спортсменкам, которые были вынуждены соревноваться с "трансгендерами".
Фрагмент боксёрского поединка итальянки Карини и трансгендера Хелиф на Играх в Париже. Видео © Olympics.com
"У нас [есть] понятия "спортсмен" и "спортсменка", а теперь рождается некое новое понятие "олимпийская спортсмен". Это открытие ящика Пандоры. Если говорить про хромосомы, то их наличие подразумевает создание неравенства. Основополагающий олимпийский принцип равенства уже не соблюдается", — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Говоря о противоречиях в этой ситуации, Валуев подчеркнул, что спортсмены с женскими хромосомами никогда не выступали в мужских соревнованиях.
Напомним, ранее алжирская спортсменка Иман Хелиф завоевала олимпийское золото, одолев китаянку Ян Лю в финале боксёрского турнира в весовой категории до 66 килограммов. Из-за обнаружения в ДНК спортсменки мужских хромосом она подверглась критике со стороны как зрителей, так и атлетов. Скандал вызвал также поединок между Хелиф и итальянкой Анджелой Карини. Ещё одной нестандартной боксёршей стала Линь Юйтин, которая выиграла золото в категории до 57 килограммов.
Telegram / Николай Валуев