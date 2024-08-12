Адвокат генерала Попова прокомментировал сообщения об увольнении своего подзащитного в запас

Генерал-майор армии России Иван Попов, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, не знал, что его досрочно уволили в запас с воинской службы, рассказал его адвокат Сергей Буйновский. Как он утверждает, его подзащитный не получал каких-либо уведомлений.

"Нас никто не уведомлял", — приводит ТАСС слова Буйновского, который прокомментировал просьбу подтвердить факт увольнения Попова в запас.