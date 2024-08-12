Адвокат генерала Попова прокомментировал сообщения об увольнении своего подзащитного в запас
Адвокат: Генерал Попов не получал уведомлений о досрочном увольнении в запас
Иван Попов. Обложка © Life.ru
Генерал-майор армии России Иван Попов, который находится под домашним арестом по делу о мошенничестве в особо крупном размере, не знал, что его досрочно уволили в запас с воинской службы, рассказал его адвокат Сергей Буйновский. Как он утверждает, его подзащитный не получал каких-либо уведомлений.
"Нас никто не уведомлял", — приводит ТАСС слова Буйновского, который прокомментировал просьбу подтвердить факт увольнения Попова в запас.
Ранее в соцсетях распространился документ, якобы подписанный министром обороны Андреем Белоусовым, о досрочном увольнении Попова в запас. В выписке из приказа от 2 июня было указано, что выслуга лет у генерал-майора составляет 39 лет в льготном исчислении и что он уволен "в связи с организационно-штатными мероприятиями".
Напомним, Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его отправили в изолятор, но потом отпустили под домашний арест. На днях суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.