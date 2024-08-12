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12 августа, 17:02

Убийцу военкора Татарского забрали в больницу с сильной депрессией и расколом личности

Mash: Террористку Трепову* госпитализировали в тюремную больницу Мордовии

Дарья Трепова* в суде. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дарья Трепова* в суде. Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Террористку Дарью Трепову* доставили в тюремную больницу Мордовии. Как сообщает Mash, это может быть связано с сильной депрессией и расколом личности 27-летней девушки. Сейчас супруг осуждённой пытается связаться с колонией и узнать, что же произошло.

  • Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash
    Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash
  • Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash
    Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash
  • Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash
    Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash

Один из рисунков Дарьи Треповой* в заключении. Фото © Telegram / Mash

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По данным телеграм-канала, в начале прошлой недели Трепову* этапировали в ИК-2, которая расположена у посёлка Явас (Зубово-Полянский район) в Мордовии. Через несколько дней ей стало плохо, и она оказалась в лечебном исправительном учреждении.

Депрессия и раскол личности: Психиатр проанализировал тревожные рисунки Треповой* из колонии
Депрессия и раскол личности: Психиатр проанализировал тревожные рисунки Треповой* из колонии

Как сообщал Life.ru, в апреле 2023 года Трепова* совершила теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Во время творческого вечера журналиста в одном из баров Санкт-Петербурга девушка передала ему статуэтку, начинённую взрывчаткой. В результате ещё несколько человек пострадали. За теракт украинские кураторы заплатили ей 195 тысяч рублей. В январе Трепову* приговорили к 27 годам лишения свободы.

* Внесена в список террористов и экстремистов.

Никита Осипов
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