Убийцу военкора Татарского забрали в больницу с сильной депрессией и расколом личности

Террористку Дарью Трепову* доставили в тюремную больницу Мордовии. Как сообщает Mash, это может быть связано с сильной депрессией и расколом личности 27-летней девушки. Сейчас супруг осуждённой пытается связаться с колонией и узнать, что же произошло.