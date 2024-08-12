В Госдепе заявили о "приватных" беседах США и Киева об использовании ATACMS

Вашингтон ведёт неофициальные переговоры с Киевом по поводу применения дальнобойных ракет ATACMS для атак на военные базы РФ. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.

"Я не буду вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнёрами", — так он ответил на вопрос журналистов, пора ли "развязать украинцам руки" в возможностях использования ATACMS.