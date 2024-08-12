В Госдепе заявили о "приватных" беседах США и Киева об использовании ATACMS
Госдеп: США тайно обсуждают с Украиной применение ATACMS для ударов по России
Вашингтон ведёт неофициальные переговоры с Киевом по поводу применения дальнобойных ракет ATACMS для атак на военные базы РФ. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель.
"Я не буду вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнёрами", — так он ответил на вопрос журналистов, пора ли "развязать украинцам руки" в возможностях использования ATACMS.
Американский чиновник также заявил, что позиция США по этому вопросу неизменна. Однако что именно имелось в виду, он не уточнил.
Напомним, что Вашингтон считает "полезной" легализацию ударов по российской территории американским оружием. Но полного карт-бланша ВСУ пока так и не получили — Пентагон всё ещё ограничивает географию применения своих ракет. Впрочем, условия США неоднократно претерпевали смягчение. А в июле Пентагон допустил отмену запрета для Киева на удары ATACMS вглубь России.
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