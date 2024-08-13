Юрист объяснил, есть ли шансы у Долиной вернуть квартиру, проданную по указке аферистов

Поклонников певицы Ларисы Долиной сегодня шокировала новость, что уважаемая артистка стала жертвой мошенников. Она продала квартиру в центре Москвы, а средства перевела аферистам. Life.ru узнал у юриста, управляющего партнёра компании "Русяев и партнёры" Ильи Русяева, сможет ли Долина вернуть недвижимость.

Согласно статье 179 Гражданского кодекса РФ, сделка, совершённая под влиянием обмана, может быть признана недействительной по иску потерпевшей стороны. В данном случае, если будет доказано, что Лариса Долина была введена в заблуждение относительно обстоятельств сделки или её последствий, у неё появляются основания для обращения в суд с требованием о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Илья Русяев Управляющий партнёр компании "Русяев и партнёры", юрист

Однако ситуация осложняется тем, что в деле фигурируют так называемые "новые владельцы" квартиры. Если они действительно купили квартиру, не зная о мошеннических действиях, они могут считаться добросовестными приобретателями. И в таком случае забрать у них имущество будет затруднено, даже если первоначальная сделка будет признана недействительной, указал юрист.

Однако если же будет доказано, что "новые владельцы" знали о незаконном характере сделки или действовали в сговоре с мошенниками, их права на недвижимость могут быть оспорены.

В случае признания сделки недействительной, стороны должны быть возвращены в первоначальное положение: Лариса Долина должна будет вернуть полученные от продажи деньги, а ей должна быть возвращена квартира. Однако учитывая, что деньги уже переведены неизвестным лицам, их возврат может оказаться проблематичным, считает эксперт.

"В итоге наиболее вероятным исходом данной ситуации видится следующий сценарий: Лариса Долина обратится в суд с иском о признании сделки недействительной. Параллельно будет идти уголовное расследование в отношении мошенников. Если удастся доказать их вину и установить их личности, возможно, удастся вернуть хотя бы часть похищенных средств. Однако полное возмещение ущерба представляется маловероятным", — заключил Русяев.

"Новые владельцы", если они действительно являются добросовестными приобретателями, могут оказаться в наиболее уязвимом положении. Они рискуют потерять и квартиру, и деньги. Их единственной надеждой в таком случае будет взыскание убытков с непосредственных мошенников, что также может оказаться затруднительным.