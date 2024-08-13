В США взгрустнули из-за невозможности запретить американцам ездить в Россию
Экс-посол Салливан: США не смогут запретить американцам ездить в Россию
В Вашингтоне не имеют возможности запретить американцам ездить в Россию, несмотря на то, что ранее подобные ограничения были введены по отношению к Северной Корее. Об этом сообщил экс-посол США в РФ Джон Салливан.
В беседе с журналом Foreign Policy он напомнил, почему Штаты прибегли к таким мерам. Поводом послужила смерть американца Отто Уормбира — 22-летний студент скончался через несколько дней после возвращения на родину из КНДР, где был заключён в тюрьму с марта 2016 по июнь 2017 года.
"Практически невозможно наложить подобный запрет на Россию. Американцам не получится запретить ездить туда", — считает Салливан.
Он добавил, что многие американцы имеют двойное гражданство. При этом, по мнению Салливана, РФ по-прежнему достаточно сильно интегрирована с западными странами, в частности, в вопросе семейных отношений.
Напомним, 1 августа произошёл самый масштабный обмен заключёнными между РФ и Западом. Москва передала американской стороне 16 человек, среди которых репортёр The Wall Street Journal Эван Гершкович и экс-морпех Пол Уилан. В Россию при этом были возвращены 8 освобождённых, а также дети. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал обмен успешным для России, а также подчеркнул, что это результат филигранной работы российских ведомств. Он добавил, что все вернувшиеся на родину россияне — настоящие герои, трудившиеся на благо своей страны. В США же обмен заключёнными с Россией назвали самым сложным в истории.
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