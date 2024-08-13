В США взгрустнули из-за невозможности запретить американцам ездить в Россию

В Вашингтоне не имеют возможности запретить американцам ездить в Россию, несмотря на то, что ранее подобные ограничения были введены по отношению к Северной Корее. Об этом сообщил экс-посол США в РФ Джон Салливан.

В беседе с журналом Foreign Policy он напомнил, почему Штаты прибегли к таким мерам. Поводом послужила смерть американца Отто Уормбира — 22-летний студент скончался через несколько дней после возвращения на родину из КНДР, где был заключён в тюрьму с марта 2016 по июнь 2017 года.

"Практически невозможно наложить подобный запрет на Россию. Американцам не получится запретить ездить туда", — считает Салливан.