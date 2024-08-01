Салливан: США считают обмен заключёнными с Россией самым сложным в истории
Администрация Соединённых Штатов считает произошедший с Россией обмен заключёнными самым сложным в истории. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Сегодня <…> мы осуществили один самых масштабных и определённо самый сложный обмен в истории", — сообщил советник президента США.
Он добавил, что президент США Джо Байден проводит телефонные переговоры со своими коллегами из Германии, Польши, Словении, Норвегии и Турции и выражает им благодарность за помощь в организации обмена.
Напомним, накануне словенский телеканал сообщил, что в ближайшее время между Россией, США, Германией и Белоруссией состоится крупный обмен заключёнными. В четверг, 1 августа, СМИ назвали предполагаемые имена лиц, которые вошли в обменную группу. Встреча состоялась в столице Турции Анкаре. Позже факт обмена подтвердили в Белом доме и в Федеральной службе безопасности России. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных лиц, а в ФСБ показали видео обмена.
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