Салливан: США считают обмен заключёнными с Россией самым сложным в истории

Администрация Соединённых Штатов считает произошедший с Россией обмен заключёнными самым сложным в истории. Об этом в рамках регулярного брифинга заявил помощник хозяина Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Сегодня <…> мы осуществили один самых масштабных и определённо самый сложный обмен в истории", — сообщил советник президента США.