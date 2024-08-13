Поверенного в делах Молдавии вызвали на ковёр в МИД РФ из-за F-16 для Киева

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ в связи с сообщениями в СМИ о возможности базирования переданных Киеву американских истребителей F-16 на молдавских аэродромах. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Дипломату была выражена серьёзная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории РФ", — говорится в сообщении МИДа

Также Кетрару указали на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений с военными контингентами стран-участниц НАТО. Как подчеркнули в ведомстве, такие действия противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета республики и её обязательствам в рамках уставных документов СНГ. Кроме того, подобные шаги негативно влияют на процесс урегулирования приднестровской проблемы и подрывают безопасность самого Кишинёва.