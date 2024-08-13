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13 августа, 14:48

Поверенного в делах Молдавии вызвали на ковёр в МИД РФ из-за F-16 для Киева

МИД РФ выразил озабоченность поверенному в делах Молдавии из-за F-16 для Украины

Временного поверенного в делах Молдавии в России Александра Кетрару вызвали в МИД РФ в связи с сообщениями в СМИ о возможности базирования переданных Киеву американских истребителей F-16 на молдавских аэродромах. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

"Дипломату была выражена серьёзная озабоченность в связи с появившейся в российских и молдавских СМИ информацией о том, что F-16, передаваемые Западом киевскому режиму, будут базироваться на аэродромах в Молдавии и осуществлять с них вылеты для бомбардировок территории РФ", — говорится в сообщении МИДа

Также Кетрару указали на продолжающуюся милитаризацию Молдавии и проведение совместных учений с военными контингентами стран-участниц НАТО. Как подчеркнули в ведомстве, такие действия противоречат конституционному статусу постоянного нейтралитета республики и её обязательствам в рамках уставных документов СНГ. Кроме того, подобные шаги негативно влияют на процесс урегулирования приднестровской проблемы и подрывают безопасность самого Кишинёва.

Ранее над Одессой впервые заметили истребитель F-16. По словам представителя пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, самолёт улетел в сторону Молдавии. При этом он подчеркнул, что "новинке" уже придумали кличку — "летающий скунс".

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Напомним, 31 июля стало известно о передаче Украине десяти F-16. Ожидается, что к концу года у ВСУ появятся ещё десять самолётов. Владимир Зеленский записал пафосное видео с бортами и раскрыл их арсенал. Утверждалось, что истребители уже использовали в боевых условиях.

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VK / МИД России

Наталья Демьянова
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