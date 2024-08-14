МИД объявил о долгой паузе в мирных переговорах после атаки ВСУ под Курском

Украинские власти поставили на долгую паузу тему мирных переговоров с Россией после атак на Курскую область. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами", — пояснил дипломат в беседе с журналистами.