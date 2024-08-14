МИД объявил о долгой паузе в мирных переговорах после атаки ВСУ под Курском
Мирошник: Киев атакой на Курскую область поставил на паузу тему переговоров с РФ
Украинские власти поставили на долгую паузу тему мирных переговоров с Россией после атак на Курскую область. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"Есть констатация, что именно террористическими действиями на курском направлении Украина как минимум поставила на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами", — пояснил дипломат в беседе с журналистами.
По словам Мирошника, ведение переговоров с "абсолютно неадекватным противником" просто противоестественно на текущем этапе. Дипломат дополнил, что Киев наносит удары беспилотниками, чтобы "посеять страх в гражданском обществе, посеять смуту, недовольство и пытаться спровоцировать некие брожения внутри российского общества".
Напомним, что в приграничных районах РФ с 6 августа продолжаются бои с подразделениями ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. По информации Минобороны, потери ВСУ за всё время их атаки превысили две тысячи военных. В настоящее время обстановка в регионе находится под контролем ВС РФ, а большая часть сил и средств ВСУ, которые вторглись регион, уже ликвидирована. Тем временем президент России Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных жителей и АЭС, не о чем говорить.
ТАСС / Life.ru