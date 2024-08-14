"Укрэнерго" обратилось к Словакии из-за российских "ударов возмездия"

На Украине повреждения получил один энергообъект на юге и ещё один энергообъект оператора систем распределения электроэнергии на севере. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго".

"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго [операторы систем распределения электроэнергии] в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области", — указано в сообщении.