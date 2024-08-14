"Укрэнерго" обратилось к Словакии из-за российских "ударов возмездия"
"Укрэнерго": На севере и юге Украины повреждения получили два энергообъекта
На Украине повреждения получил один энергообъект на юге и ещё один энергообъект оператора систем распределения электроэнергии на севере. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Ночью российские БПЛА атаковали энергообъект облэнерго [операторы систем распределения электроэнергии] в северном регионе, были обесточены потребители в отдельных районах Черниговской области", — указано в сообщении.
В компании не стали уточнять, какие именно объекты были повреждены. По сведениям компании, 492 населённых пункта в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области остались без электричества частично или полностью. В связи со сбоями 13 августа Незалежная получила аварийную помощь из энергосистемы Словакии.
А ранее Life.ru рассказывал, что Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС РФ по инфраструктуре. Отмечалось, что киевские власти не успеют восстановить всё до наступления холодов, тем более ущерб энергетике страны превысил уже миллиард долларов. Тем временем мэр Днепропетровска призвал жителей готовиться "к худшему" в ситуации с электричеством.
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