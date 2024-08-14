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Регион

В Липецкой области отменены все развлекательные мероприятия

14 августа, 16:34
Эвакуация жителей после атаки дронов ВСУ на Липецк. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

Эвакуация жителей после атаки дронов ВСУ на Липецк. Обложка © Telegram / Игорь Артамонов

В Липецкой области запретили развлекательные мероприятия после попытки ВСУ атаковать регион при помощи беспилотников ночью 9 августа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Игорь Артамонов.

"Думаю, все понимают, что веселиться сейчас неуместно. Поэтому все массовые мероприятия развлекательной или увеселительной направленности рекомендовано не проводить до особого распоряжения всем организациям Липецкой области", — говорится в заявлении.

Исключение сделано для мероприятий культурно-просветительского и спортивного характера, где нет ярко выраженных развлекательных элементов. Чиновник подчеркнул, что проводиться они будут со строгим соблюдением мер безопасности и завершаться до 20:00.

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Напомним, в ночь на 9 августа ВСУ попытались атаковать Липецк при помощи дронов. Власти объявили эвакуацию четырёх населённых пунктов Липецкого округа. Сейчас красный уровень угрозы уже отменён. Всего в результате атаки пострадали 9 человек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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