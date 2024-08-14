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14 августа, 20:22

"Запад боится": Подоляк жёстко прошёлся по союзникам Киева

Подоляк: Любая эскалация украинского конфликта пугает Запад

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ослабший вследствие внутренних разногласий коллективный Запад опасается любых осложнений украинского конфликта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Соответствующий пост политик разместил 14 августа в соцсети X.

По словам Подоляка, всё происходящее связано с неуклюжей работой военно-промышленного комплекса союзников Киева. Западный ВПК попросту утратил способность к массовому производству оружия для крупномасштабных баталий. Свидетелями этого факта стали некие "заинтересованные наблюдатели", написал советник офиса Зеленского.

"Они видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, который не готов защищать жертв конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации", — заключил Подоляк.

Последствия курской бойни для Зеленского, гражданская война в США, отложенный удар по Израилю: обзор мировых событий на 14 августа
Последствия курской бойни для Зеленского, гражданская война в США, отложенный удар по Израилю: обзор мировых событий на 14 августа

А тем временем ВСУ столкнулись с усталостью военнослужащих от боевых действий. Украинские солдаты осознают, что для большинства из них прибытие на передовую закончится либо гибелью, либо бегством с позиций, либо пленом.

Илья Пушкарев
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