"Запад боится": Подоляк жёстко прошёлся по союзникам Киева
Подоляк: Любая эскалация украинского конфликта пугает Запад
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Ослабший вследствие внутренних разногласий коллективный Запад опасается любых осложнений украинского конфликта, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Соответствующий пост политик разместил 14 августа в соцсети X.
По словам Подоляка, всё происходящее связано с неуклюжей работой военно-промышленного комплекса союзников Киева. Западный ВПК попросту утратил способность к массовому производству оружия для крупномасштабных баталий. Свидетелями этого факта стали некие "заинтересованные наблюдатели", написал советник офиса Зеленского.
"Они видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, который не готов защищать жертв конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации", — заключил Подоляк.
А тем временем ВСУ столкнулись с усталостью военнослужащих от боевых действий. Украинские солдаты осознают, что для большинства из них прибытие на передовую закончится либо гибелью, либо бегством с позиций, либо пленом.