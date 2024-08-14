По словам Подоляка, всё происходящее связано с неуклюжей работой военно-промышленного комплекса союзников Киева. Западный ВПК попросту утратил способность к массовому производству оружия для крупномасштабных баталий. Свидетелями этого факта стали некие "заинтересованные наблюдатели", написал советник офиса Зеленского.

"Они видят ослабленный внутренними разногласиями военный альянс, который не готов защищать жертв конфликта у своих границ. Там, за пределами свободного мира, они чувствуют, насколько Запад боится любой "эскалации", — заключил Подоляк.