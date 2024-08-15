Власти Курской области заявили о миновавшем кризисе с попыткой прорыва ВСУ

Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин поделился актуальными данными о ситуации в регионе. По словам чиновника, обстановка в приграничье стабилизирована, кризис миновал. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Каждый день сжигается 25–30 единиц техники, на одной Мартыновке Украина теряет по одной-две роты солдат", — обнадёжил Алёхин.