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14 августа, 23:19

Власти Курской области заявили о миновавшем кризисе с попыткой прорыва ВСУ

Советник врио губернатора Алёхин: Кризис в Курской области миновал

Советник врио губернатора Курской области Роман Алёхин поделился актуальными данными о ситуации в регионе. По словам чиновника, обстановка в приграничье стабилизирована, кризис миновал. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

"Каждый день сжигается 25–30 единиц техники, на одной Мартыновке Украина теряет по одной-две роты солдат", — обнадёжил Алёхин.

Советник врио губернатора отметил, что украинские подразделения впервые продемонстрировали особую тактику, которая отличается высокой мобильностью. Впрочем, опыт отражения этой угрозы уже научил Курскую область лучше готовиться к подобным кризисам.

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По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, целью многотысячного бронекулака ВСУ был захват части Курской и Белгородской областей. Впрочем, одна роковая ошибка украинского командования не только поставила крест на всех планах Киева, но и обернулась тотальным разгромом элитных сил.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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