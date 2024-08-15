Посол России оценил возможность встречи с украинским коллегой Залужным в Лондоне
Посол Келин заявил, что дипломатические контакты между РФ и Украиной отсутствуют
Валерий Залужный в Лондоне. Телеграм / Валерій Залужний
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин исключил возможность встречи с новым украинским коллегой в Британии Валерием Залужным, заявив, что дипломатических контактов между двумя странами сейчас нет.
"Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль", — ответ российский дипломат на вопрос РИА "новости".
Как сообщал Life.ru, в июле Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии. Его уволили с должности главкома ВСУ в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не появлялся в инфополе, пока 9 мая не стало известно о его назначении послом Незалежной в Британии.