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15 августа, 06:06

Посол России оценил возможность встречи с украинским коллегой Залужным в Лондоне

Посол Келин заявил, что дипломатические контакты между РФ и Украиной отсутствуют

Валерий Залужный в Лондоне. Телеграм / Валерій Залужний

Валерий Залужный в Лондоне. Телеграм / Валерій Залужний

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин исключил возможность встречи с новым украинским коллегой в Британии Валерием Залужным, заявив, что дипломатических контактов между двумя странами сейчас нет.

"Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль",ответ российский дипломат на вопрос РИА "новости".

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Как сообщал Life.ru, в июле Залужный сообщил, что приступил к работе в качестве посла Незалежной в Британии. Его уволили с должности главкома ВСУ в феврале, а вместо него назначили генерал-полковника Александра Сырского. Все эти месяцы экс-военный не появлялся в инфополе, пока 9 мая не стало известно о его назначении послом Незалежной в Британии.

Андрей Бражников
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