Посол России оценил возможность встречи с украинским коллегой Залужным в Лондоне

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин исключил возможность встречи с новым украинским коллегой в Британии Валерием Залужным, заявив, что дипломатических контактов между двумя странами сейчас нет.

"Между Россией и Украиной нет дипломатических контактов в нынешних условиях. Судя по его публичным выступлениям, Валерий Залужный осваивается в новой роли довольно активно и кардинально меняет прежний профиль", — ответ российский дипломат на вопрос РИА "новости".