Кириенко посетил Курчатов и обсудил ситуацию вокруг Курской АЭС
Смирнов: Запуск строящегося реактора на Курской АЭС-2 запланирован в декабре
Кириенко и Смирнов. Обложка © Telegram / Алексей Смирнов
Врио губернатора Курской области встретился с первым заместителем руководителя Администрации Президента России Сергеем Кириенко для обсуждения ситуации вокруг Курской АЭС.
"В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России. В центре внимания — Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", — написал Смирнов в своём телеграм-канале.
Он отметил, что вместе с Кириенко они съездили на строительную площадку Курской АЭС-2. По его словам, в декабре там запустится новый реактор, который даст толчок для атомной отрасли в России. Кроме того, на повестке была ситуация в регионе и в городе, где продолжают благоустраивать среду для жителей.
Напомним, в приграничных районах России с 6 августа продолжаются бои с отрядами ВСУ, которые пытались прорваться в Курскую область. Росгвардия усилила защиту Курской АЭС, предприняв дополнительные меры по её охране. По словам командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова, ВСУ хотели к 11 августа захватить предприятие, но это им не удалось. Кстати, журналисты показывали обстановку в Курчатове, где находится станция.