Кириенко посетил Курчатов и обсудил ситуацию вокруг Курской АЭС

"В Курчатове встретился с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя Администрации Президента России. В центре внимания — Курская АЭС. Ситуация на объекте стабильная, все процессы идут в штатном режиме. Министерство обороны и Росгвардия принимают все меры для обеспечения безопасности станции", — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что вместе с Кириенко они съездили на строительную площадку Курской АЭС-2. По его словам, в декабре там запустится новый реактор, который даст толчок для атомной отрасли в России. Кроме того, на повестке была ситуация в регионе и в городе, где продолжают благоустраивать среду для жителей.