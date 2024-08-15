В Липецкой области жители повреждённых дронами домов получат по 50 тысяч рублей

Власти Липецкой области пообещали выплатить по 50 тысяч рублей всем жителям, дома которых пострадали в результате налётов украинских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

"Вводим единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей для жителей региона, чьи дома пострадали в результате атак БПЛА со стороны ВСУ", — написал он.

Чиновник уточнил, что мера поддержки также коснётся садовых домов, гаражей, сараев, бань, теплиц. Выплаты получат как постоянно, так и временно прописанные в своих домовладениях граждане. Обратиться с заявкой необходимо в МФЦ. Артамонов подчеркнул, что деньги не являются средствами на ремонт построек и домов, с восстановлением повреждённых зданий будет дополнительно оказана помощь.