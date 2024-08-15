ВСУ убили мирных украинцев в Волчанске за попытку принять помощь от ВС России

Российские военнослужащие стали свидетелями проявления животной жестокости украинских боевиков по отношению к мирным соотечественникам. Нелюди из ВСУ забросали минами двух безоружных мужчин, которые пытались выйти из Волчанска в безопасную зону, воспользовавшись помощью ВС РФ. Душераздирающие кадры с борта беспилотника опубликовал журналист Андрей Медведев.

Оператор российского дрона обнаружил гражданских среди развалин благодаря надписям "SOS" на крыше полуразрушенного строения. Выяснилось, что в подвале прячутся двое мужчин и собака, один из них оказался ранен. Следующим же рейсом бедолагам сбросили бутылку воды, аптечку и записку с призывом следовать за БПЛА для выхода из опасной зоны. Жители Волчанска направились за беспилотником, не подозревая, что за происходящим уже наблюдают боевики ВСУ, расчехляя оружие.

Как только украинцы миновали постройки и вышли на открытую местность, по ним был нанесён подлый удар. Мощный взрыв не оставил гражданским и шанса на спасение. Уцелеть удалось лишь собаке, которая на протяжении всего пути бежала впереди хозяев. Когда их не стало, животное будто бы не смогло поверить в происходящее и осталось вместе с погибшими. Запись завершается кадрами повторного удара ВСУ по мёртвым.