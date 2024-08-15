Живые — не по силам: Дрон снял бой украинских военных с могилой десантника на курском кладбище

Украинские солдаты наконец нашли себе в РФ противника по силам — покойного десантника-вагнеровца с курского кладбища. Бойцы ВСУ вырвали флаги "Вагнера" и ВДВ с могилы и растоптали последний. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места.