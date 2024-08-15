Живые — не по силам: Дрон снял бой украинских военных с могилой десантника на курском кладбище
Бойцы ВСУ вырвали флаги "Вагнера" и ВДВ с могилы десантника в Курской области
Украинские солдаты наконец нашли себе в РФ противника по силам — покойного десантника-вагнеровца с курского кладбища. Бойцы ВСУ вырвали флаги "Вагнера" и ВДВ с могилы и растоптали последний. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места.
Бойцы ВСУ вырвали флаги "Вагнера" и ВДВ с могилы десантника в Курской области. Видео © SHOT
Как рассказал источник, оператор БПЛА, с которого велась съёмка, отследил врага до выхода с кладбища, чтобы не повреждать места захоронения, после чего нанёс удар. Предварительно, оба — двухсотые.
В 6 августа российские военные борются с ВСУ в приграничных районах региона. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч украинских солдат. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. Целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. Провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском. Кроме того, ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.