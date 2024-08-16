Башкирские депутаты пострадали в Запорожье после попадания дрона ВСУ в их машину

Депутаты Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова едва не погибли в Запорожской области после доставки гуманитарного груза. Автомобиль народных избранников был атакован беспилотником ВСУ возле населённого пункта Токмак, сообщила пресс-служба парламента региона.

Дрон со взрывчаткой выследил машину депутатов по дороге в Бердянск. БПЛА ударил в крышу транспортного средства, серьёзно повредив автомобиль. К счастью, техника осталась на ходу и вывезла водителя и пассажира из опасной зоны.