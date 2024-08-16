Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 21:06

Башкирские депутаты пострадали в Запорожье после попадания дрона ВСУ в их машину

Пострадавший депутат Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов. Обложка © Telegram / Тимергали Уразгулов

Пострадавший депутат Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов. Обложка © Telegram / Тимергали Уразгулов

Депутаты Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова едва не погибли в Запорожской области после доставки гуманитарного груза. Автомобиль народных избранников был атакован беспилотником ВСУ возле населённого пункта Токмак, сообщила пресс-служба парламента региона.

Дрон со взрывчаткой выследил машину депутатов по дороге в Бердянск. БПЛА ударил в крышу транспортного средства, серьёзно повредив автомобиль. К счастью, техника осталась на ходу и вывезла водителя и пассажира из опасной зоны.

"Тимергали Уразгулов получил лёгкое осколочное ранение, от госпитализации отказался. Сейчас депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу", — сказано в сообщении.

SHAMAN выложил фото с Запорожской АЭС
SHAMAN выложил фото с Запорожской АЭС

Точно так же ВСУ пытались ликвидировать российского военкора Евгения Поддубного в Курской области. FPV-дрон подорвал автомобиль журналиста 7 августа, породив слухи о его гибели. К счастью, корреспондент выжил и даже самостоятельно выбрался из машины. Его состояние всё ещё оценивается как тяжёлое.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров