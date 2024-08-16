Башкирские депутаты пострадали в Запорожье после попадания дрона ВСУ в их машину
Пострадавший депутат Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов. Обложка © Telegram / Тимергали Уразгулов
Депутаты Госсобрания Башкирии Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова едва не погибли в Запорожской области после доставки гуманитарного груза. Автомобиль народных избранников был атакован беспилотником ВСУ возле населённого пункта Токмак, сообщила пресс-служба парламента региона.
Дрон со взрывчаткой выследил машину депутатов по дороге в Бердянск. БПЛА ударил в крышу транспортного средства, серьёзно повредив автомобиль. К счастью, техника осталась на ходу и вывезла водителя и пассажира из опасной зоны.
"Тимергали Уразгулов получил лёгкое осколочное ранение, от госпитализации отказался. Сейчас депутаты находятся в Ростовской области и направляются в Уфу", — сказано в сообщении.
Точно так же ВСУ пытались ликвидировать российского военкора Евгения Поддубного в Курской области. FPV-дрон подорвал автомобиль журналиста 7 августа, породив слухи о его гибели. К счастью, корреспондент выжил и даже самостоятельно выбрался из машины. Его состояние всё ещё оценивается как тяжёлое.