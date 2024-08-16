Смена власти в Британии не изменила подход Лондона к диалогу с Россией
Посол в Лондоне Келин указал на неготовность лейбористов к диалогу с Россией
Пришедшая к власти в Великобритании Лейбористская партия так же не готова к диалогу с Россией, как и их предшественники — консерваторы. На это обратил внимание посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
"Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы", — заявил посол в беседе с РИА "Новости".
Однако в Лондоне вряд ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия Москвы, уточнил Келин. Но на уровне политического руководства это никак не проявляется.
Напомним, на всеобщих выборах, состоявшихся 4 июля, победу одержала Лейбористская партия. Её лидер Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании на следующий день. Однако смена власти не изменила риторику Лондона, который продолжил поддерживать Киев и игнорировать предупреждения Москвы.
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