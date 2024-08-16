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16 августа, 05:00

Смена власти в Британии не изменила подход Лондона к диалогу с Россией

Посол в Лондоне Келин указал на неготовность лейбористов к диалогу с Россией

Пришедшая к власти в Великобритании Лейбористская партия так же не готова к диалогу с Россией, как и их предшественники — консерваторы. На это обратил внимание посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы", — заявил посол в беседе с РИА "Новости".

Однако в Лондоне вряд ли строят иллюзии, что ключевые проблемы можно будет решить без участия Москвы, уточнил Келин. Но на уровне политического руководства это никак не проявляется.

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Напомним, на всеобщих выборах, состоявшихся 4 июля, победу одержала Лейбористская партия. Её лидер Кир Стармер вступил в должность премьера Великобритании на следующий день. Однако смена власти не изменила риторику Лондона, который продолжил поддерживать Киев и игнорировать предупреждения Москвы.

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X / UK Parliament

Артур Лапсаков
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