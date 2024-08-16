Смена власти в Британии не изменила подход Лондона к диалогу с Россией

Пришедшая к власти в Великобритании Лейбористская партия так же не готова к диалогу с Россией, как и их предшественники — консерваторы. На это обратил внимание посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

"Судя по риторике, повторяющей антироссийские установки консерваторов, лейбористы к содержательному диалогу не готовы", — заявил посол в беседе с РИА "Новости".