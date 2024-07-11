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11 июля, 08:18

Британские СМИ узнали о жёстком предупреждении Кремля новому премьеру Стармеру

Daily Mail: Кремль резко предупредил Стармера о британском оружии на Украине

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Обложка © ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил предупреждение от Москвы о последствиях, которые последуют за разрешением Украине наносить удары по России британским дальнобойным оружием. Об этом сообщает Daily Mail.

"Москва сделала предупреждение новому премьер-министру сэру Киру Стармеру <…>, когда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом, если Великобритания позволит Украине нанести удар по России британским оружием", — сказано в материале газеты.

При этом издание указывает на то, что для реакции Москвы были объективные причины. Предупреждение Кремля прозвучало после заявлений нового главы британского правительства о том, что Киев вправе самостоятельно решать, как будет применяться переданное ему Соединённым Королевством вооружение.

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Напомним, что ещё до смены британского правительства в начале июля экс-глава МИД королевства Дэвид Кэмерон заявил, что Украина "вправе" наносить удары по российской территории предоставленным Лондом оружием. В свою очередь, в Кремле сочли это прямой эскалацией. Впоследствии о том, что британцы разрешили ВСУ бить по Крыму публично заявил бывший министр обороны Грант Шэппс. Впрочем, новый кабинет министров вряд ли сменит прежний курс — накануне издание Financial Times со ссылкой на Кира Стармера написало, что свежеизбранное правительство не будет разрешения, данное Киеву их предшественниками. После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если такие удары будут нанесены, то российским руководством будут приняты соответствующие меры.

Юрий Лысенко
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