Британские СМИ узнали о жёстком предупреждении Кремля новому премьеру Стармеру

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер получил предупреждение от Москвы о последствиях, которые последуют за разрешением Украине наносить удары по России британским дальнобойным оружием. Об этом сообщает Daily Mail.

При этом издание указывает на то, что для реакции Москвы были объективные причины. Предупреждение Кремля прозвучало после заявлений нового главы британского правительства о том, что Киев вправе самостоятельно решать, как будет применяться переданное ему Соединённым Королевством вооружение.