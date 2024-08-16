В Госдуме объяснили, как и из-за кого мир оказался на грани третьей мировой войны
Депутат Шеремет: Политика Запада поставила мир на порог третьей мировой войны
Запад по сути поставил мир на грань третьей мировой войны, вооружая Украину и санкционируя атаки по России руками марионеточного режима в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличия неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах", — цитирует парламентария РИА "Новости".
Он выразил уверенность в том, что страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию и прикрылись марионеточным киевским режимом.
Ранее стало известно, что ВСУ вторглись в Курскую область на британских танках Challenger 2. По данным западных СМИ, всего Лондон поставил 14 машин в Незалежную. Также ВСУ прислали "подарок из Польши", включающий танки РТ-91 Twardy. Однако по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ