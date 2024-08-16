Запад по сути поставил мир на грань третьей мировой войны, вооружая Украину и санкционируя атаки по России руками марионеточного режима в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличия неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах", — цитирует парламентария РИА "Новости".