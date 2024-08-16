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Регион
16 августа, 06:33

В Госдуме объяснили, как и из-за кого мир оказался на грани третьей мировой войны

Депутат Шеремет: Политика Запада поставила мир на порог третьей мировой войны

Запад по сути поставил мир на грань третьей мировой войны, вооружая Украину и санкционируя атаки по России руками марионеточного режима в Киеве. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

"Исходя из наличия западных образцов военной техники, обстрелов мирной инфраструктуры боеприпасами и ракетами иностранного производства, а также наличия неопровержимых доказательств масштабного участия в нападении на российские территории представителей иностранных государств, можно сделать вывод, что мир оказался на пороге третьей мировой войны. Войны, ответственность за начало которой будет полностью лежать на западных странах",цитирует парламентария РИА "Новости".

Он выразил уверенность в том, что страны НАТО фактически санкционировали нападение на Россию и прикрылись марионеточным киевским режимом.

Британские эксперты опознали на кладбище техники ВСУ под Курском танк Challenger 2
Британские эксперты опознали на кладбище техники ВСУ под Курском танк Challenger 2

Ранее стало известно, что ВСУ вторглись в Курскую область на британских танках Challenger 2. По данным западных СМИ, всего Лондон поставил 14 машин в Незалежную. Также ВСУ прислали "подарок из Польши", включающий танки РТ-91 Twardy. Однако по словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, большая часть людей и средств ВСУ, которые вошли в регион, уже уничтожены. Обстановка в Курской области находится под контролем ВС РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Юрий Лысенко
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