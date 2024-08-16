Армия России выбила ВСУ из курского села Снагость и приступила к зачистке
Армия России выбила подразделения ВСУ из села Снагость в Кореневском районе Курской области и приступила к его зачистке. Об этом стало известно Mash.
По сведениям с места событий, ночью серьёзные бои также развернулись в селе Крупец Рыльского района. Ещё одну атаку ВСУ наши ребята отбили в селе Глушково.
Как сообщал Life.ru, с 6 августа в приграничных районах России продолжаются бои с отрядами ВСУ. По словам командира спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, в атаке задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ уже достигли 2,3 тысячи военных. Алаудинов отметил, что целью украинской вылазки был захват Курской АЭС, но он не удался. По его словам, провал атаки заставил Киев сменить тактику, и теперь ВСУ "полезли во все щели" в приграничных районах, но российские войска справляются с натиском.
Минобороны России