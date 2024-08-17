Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено
Ремонтные бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании завершили восстановительные работы на энергообъектах в Приморье, подключив к электроснабжению всех потребителей в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ДРСК.
"Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями в течение ночи подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6:58 все потребители подключены", — отчиталась компания.
Напомним, что Приморье погрузилось в тотальный блэкаут в результате взрыва на Лучегорской ГРЭС. Защитная система станции отключила несколько 500кВ линий, оставив почти 2 миллиона человек без света. Параллельно города региона столкнулись с другой проблемой — массовыми ДТП из-за неработающих светофоров.
Telegram / ДРСК