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Регион
17 августа, 00:18

Электроснабжение в Приморье полностью восстановлено

Ремонтные бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании завершили восстановительные работы на энергообъектах в Приморье, подключив к электроснабжению всех потребителей в регионе. Об этом сообщила пресс-служба ДРСК.

"Энергетики ДРСК совместно со смежными сетевыми организациями в течение ночи подключали к электроснабжению оставшуюся часть потребителей. В 6:58 все потребители подключены", — отчиталась компания.

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Напомним, что Приморье погрузилось в тотальный блэкаут в результате взрыва на Лучегорской ГРЭС. Защитная система станции отключила несколько 500кВ линий, оставив почти 2 миллиона человек без света. Параллельно города региона столкнулись с другой проблемой — массовыми ДТП из-за неработающих светофоров.

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Telegram / ДРСК

Илья Пушкарев
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