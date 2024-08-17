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17 августа, 06:10

Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

Во Владивостоке в субботу, 17 августа, полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщается в телеграм-канале "Примводоканала".

"В 13:30 (6:30 мск. — Прим. Life.ru) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ремонтные бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании завершили восстановительные работы на энергообъектах в Приморье. Таким образом, все потребители в регионе подключены к электроснабжению.

Напомним, что Приморье погрузилось в тотальный блэкаут в результате взрыва на Лучегорской ГРЭС. Защитная система станции отключила несколько 500кВ линий, оставив почти два миллиона человек без света. Параллельно города региона столкнулись с другой проблемой — массовыми ДТП из-за неработающих светофоров.

Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье
Появилось видео замыкания и взрыва, погрузившего в темноту всё Приморье
Обложка ©

Unsplash / Julia Braytseva

Иван Косицын
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