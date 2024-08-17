Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение

Во Владивостоке в субботу, 17 августа, полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщается в телеграм-канале "Примводоканала".

"В 13:30 (6:30 мск. — Прим. Life.ru) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", — говорится в сообщении.