Во Владивостоке полностью восстановили водоснабжение
Во Владивостоке в субботу, 17 августа, полностью восстановили водоснабжение. Об этом сообщается в телеграм-канале "Примводоканала".
"В 13:30 (6:30 мск. — Прим. Life.ru) водоснабжение восстановлено по всем адресам Владивостока", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ремонтные бригады Дальневосточной распределительной сетевой компании завершили восстановительные работы на энергообъектах в Приморье. Таким образом, все потребители в регионе подключены к электроснабжению.
Напомним, что Приморье погрузилось в тотальный блэкаут в результате взрыва на Лучегорской ГРЭС. Защитная система станции отключила несколько 500кВ линий, оставив почти два миллиона человек без света. Параллельно города региона столкнулись с другой проблемой — массовыми ДТП из-за неработающих светофоров.
Unsplash / Julia Braytseva