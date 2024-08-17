Весь Ливан остался без электричества
Вся территория Ливана на данный момент обесточена. Об этом сообщает местная энергокомпания Électricité du Liban.
Ранее бывший советник министра энергетики и водных ресурсов при правительстве Хассана Диаа Ража Аль-Али сообщал о возможном прекращении работы всех электростанций в Ливане. Это связано с недостатком запасов топлива в стране.
"Компания Électricité du Liban сообщает 17 августа, что последняя производственная группа завода Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана", — говорится в заявлении компании.
Проблема энергоснабжения является острой для населения Ливана ещё с 90-х годов. До 2019 года, когда по государству ударил сильнейший экономический кризис, подача электроэнергии осуществлялась по 12-18 часов в сутки. Однако затем время сократилось до 2-8 часов. Когда резервы максимально истощаются, на долгие недели вся страна погружается во тьму. Местные жители справляются с возникшими неудобствами при помощи дизельных электрогенераторов.
А ранее без света остался весь Приморский край. Причиной стало ЧП на Лучегорской ГРЭС. Защитная система станции отключила несколько 500кВ линий, оставив почти два миллиона человек без света. Параллельно города региона столкнулись с другой проблемой — массовыми ДТП из-за неработающих светофоров. Сейчас проблему уже решили.
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