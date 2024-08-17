Весь Ливан остался без электричества

Вся территория Ливана на данный момент обесточена. Об этом сообщает местная энергокомпания Électricité du Liban.

Ранее бывший советник министра энергетики и водных ресурсов при правительстве Хассана Диаа Ража Аль-Али сообщал о возможном прекращении работы всех электростанций в Ливане. Это связано с недостатком запасов топлива в стране.

"Компания Électricité du Liban сообщает 17 августа, что последняя производственная группа завода Аз-Захрани, остававшаяся на электросети, полностью вышла из строя из-за исчерпания запасов, что привело к полному прекращению подачи электроэнергии на всей территории Ливана", — говорится в заявлении компании.