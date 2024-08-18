Арестованный экс-замглавы МО Иванов отдал загранпаспорт в отдел кадров 18 августа, 06:56 Тимур Иванов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Адвокаты бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, которого обвиняют во взяточничестве, просили суд смягчить меру пресечения, так как их подзащитный сдал свои загранпаспорта в отдел кадров и не собирается бежать за границу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы о продлении ареста.

"Обвиняемый Иванов Т. В. и его защитники — адвокаты Балуев Д. О. и Мусаев М. А. — обращали внимание суда, что Иванов не намерен совершать действия, указанные в ст. 97 УПК РФ (скрываться от следствия или давить на свидетелей — прим. Life.ru), у него прочные социальные связи, заграничные паспорта находятся в отделе кадров по месту службы", — говорится в тексте.

Защита также просила суд обратить внимание, что Иванов находится в санкционном списке Запада, поэтому никак не может уехать из России. Тем не менее судья не согласился с доводами, посчитав, что бывший чиновник Минобороны может скрыться от следствия.

Авторы Татьяна Миссуми