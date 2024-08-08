Поместье генерала Иванова с вертолётной площадкой на берегу Волги могут снести
В Тверской области могут снести как самострой усадьбу экс-замглавы МО РФ Иванова
Дом семьи Тимура Иванова. Обложка © Telegram / Mash
Принадлежащее экс-замминистру обороны РФ родовое поместье на берегу Волги в Тверской области, стоимость которого оценивается в два миллиарда рублей, может попасть под снос как самострой. Такой информацией делится Mash.
Дом семьи Тимура Иванова на берегу Волги в Тверской области. Видео © Telegram / Mash
Администрация Калязинского района уже подготовила исковое заявление и в ближайшие дни направит его в суд. К документу приложены результаты экспертизы местного Госстройнадзора, где подтверждается отсутствие разрешений на строительство дома. По закону такой объект должен быть признан самостроем.
Поместье Иванова находится на восьми гектарах земли, а площадь дома составляет почти 3 тысячи квадратных метров, на которых помимо всего прочего разместились спа-комплекс, бассейн, помещения для прислуги, вертолётная площадка с ангаром. Предполагается, что Иванов в режиме строжайшей секретности смог застроить водоохранную зону на берегу Волги.
Напомним, 24 апреля бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали прямо на работе. Его подозревают в получении крупной взятки — почти в 1,2 миллиарда рублей. Экс-чиновника отправили в СИЗО до 23 сентября, также арестованы его активы и имущество. В изолятор попал и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компания отвечала за стройку в Мариуполе.