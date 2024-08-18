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18 августа, 08:28

Семья дедушки из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ продолжает поиски родственника

SHOT: Семья дедушки, над которым глумились ВСУ, до сих пор ищет родственника

Пенсионер из снятого видео ВСУ. Обложка © Telegram / Mash

Пенсионер из снятого видео ВСУ. Обложка © Telegram / Mash

Семья дедушки из Курской области, над которым украинские бойцы в касках СС глумились и снимали на видео, до сих пор не знает о его местоположении и судьбе. По словам внучки пенсионера Александра Григорьева, у них пока нет подтверждений, что с родственником всё в порядке.

Внучка пенсионера из Курской области не знает о местонахождении родственника. Видео © SHOT

"У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями... Мы не знаем, что с ним. У нас нет абсолютно никакой связи ни с кем из соседей, никто не может подтвердить нам, что с ним всё хорошо", — рассказала SHOT внучка Григорьева.

Ранее в СМИ появилась информация, что якобы соседи дедушки подтвердили его семье, что видели пенсионера у его дома. Девушка опровергла данные слухи, также заявив, что у Григорьева нет украинского паспорта. Напомним, ранее стало известно, что мужчина в 2014 году бежал от украинской агрессии из Макеевки в ДНР в Суджу. На данный момент у мужчины есть только паспорт РФ и, соответственно, российская прописка.

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Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором солдаты ВСУ в нацистской форме издеваются над пенсионером в Курской области. Одним из преступников оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца. В настоящий момент точных сведений о местонахождении дедушки нет. К поискам пропавшего мужчины подключилась воздушная разведка РФ, семья надеется найти родственника живым.

Мария Любицкая
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