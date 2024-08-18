Семья дедушки из жуткого видео с "эсэсовцами" ВСУ продолжает поиски родственника

Семья дедушки из Курской области, над которым украинские бойцы в касках СС глумились и снимали на видео, до сих пор не знает о его местоположении и судьбе. По словам внучки пенсионера Александра Григорьева, у них пока нет подтверждений, что с родственником всё в порядке.

Внучка пенсионера из Курской области не знает о местонахождении родственника. Видео © SHOT

"У нас нет никакой связи ни с Гоголевкой, ни с Суджей, ни с какими соседями... Мы не знаем, что с ним. У нас нет абсолютно никакой связи ни с кем из соседей, никто не может подтвердить нам, что с ним всё хорошо", — рассказала SHOT внучка Григорьева.