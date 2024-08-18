Страдающая от бессоницы россиянка посреди ночи вызвала скорую из-за неработающего YouTube

В Москве 76-летняя женщина посреди ночи вызвала скорую, потому что у неё перестал работать YouTube. Пенсионерка слушала на видеохостинге аудиокниги, которые помогали заснуть, но со временем площадка перестала работать, что очень расстроило "пациентку".

Фельдшер рассказала, как удивилась, когда узнала, что приехала чинить YouTube бабушке из Москвы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / angelinasapro.nova

Она позвонила медикам и пожаловалась на "нарушение сознания". На вызов тут же отправились врач и два фельдшера, но каково было их удивление, когда вместо больной женщины они увидели вполне здоровую бабушку, которая просто не может понять, как ей включить аудиокнигу.

"Я, конечно, знала, что мы ребята многозадачные, но не думала, что настолько. Фельдшер помог бабушке настроить "Ютуб". Она очень долго благодарила", — рассказала фельдшер.

Она обратила внимание, что "лечить" пенсионерку отправились специалисты с огромным опытом, которые приехали на дорогостоящей машине скорой помощи с первоклассным оборудованием.