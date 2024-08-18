Найденный бойцами ВСУ паспорт Незалежной пенсионера из Курской области, над которым украинские бойцы в касках СС глумились на видео, уже недействителен. Об этом рассказали родственники пожилого мужчины.

"Александр Степанович уже давно гражданин России", — приводит RT их слова.

Ранее МВД Незалежной опубликовало ролик с дедушкой, в котором он показывает свой старый украинский паспорт. Родственники пенсионера позже подтвердили, что он родом из Макеевки (ДНР), где всю жизнь проработал шахтёром. Известно, что в 2014 году мужчина вместе с семьёй переехал в Гоголевку Суджанского района Курской области.