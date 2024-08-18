Украинский паспорт дедушки из видео с "эсэсовцами" ВСУ оказался недействительным
RT: Паспорт Украины подвергшегося издёвкам ВСУ дедушки из Суджи недействителен
Пенсионер из снятого видео ВСУ. Обложка © Telegram / Mash
Найденный бойцами ВСУ паспорт Незалежной пенсионера из Курской области, над которым украинские бойцы в касках СС глумились на видео, уже недействителен. Об этом рассказали родственники пожилого мужчины.
"Александр Степанович уже давно гражданин России", — приводит RT их слова.
Ранее МВД Незалежной опубликовало ролик с дедушкой, в котором он показывает свой старый украинский паспорт. Родственники пенсионера позже подтвердили, что он родом из Макеевки (ДНР), где всю жизнь проработал шахтёром. Известно, что в 2014 году мужчина вместе с семьёй переехал в Гоголевку Суджанского района Курской области.
Скандальное видео, о котором идёт речь появилось в соцсетях 15 августа. На кадрах украинские военные в касках с символикой СС изображают фашистов, копируют немецкий акцент и глумятся над пенсионером, снимая происходящее на телефон. Одним из преступников оказался 38-летний Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. Глава ЛДПР Леонид Слуцкий пообещал заплатить пять миллионов тому, кто поймает мерзавца. В настоящий момент сведений о местонахождении дедушки нет. Ранее в СМИ появилась информация о том, что соседи якобы видели пенсионера у его дома. Однако родственники опровергают эти данные.