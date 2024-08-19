Суд в Приморье оставил в силе приговор американскому военному Блэку

Судья подтвердила, что "приговор Первомайского районного суда города Владивостока остаётся в силе", а апелляционная жалоба, поданная адвокатом Блэка, "оставляется без удовлетворения". Это решение означает, что ранее вынесенный приговор по делу о краже и угрозе убийством остаётся без изменений.