Суд в Приморье оставил в силе приговор американскому военному Блэку
Американский военный Гордон Блэк. Обложка © ТАСС / AP
Приморский краевой суд постановил сохранить приговор, вынесенный американскому военному Гордону Блэку, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы. Как сообщает корреспондент ТАСС, данное решение стало итогом заседания апелляционного суда.
Судья подтвердила, что "приговор Первомайского районного суда города Владивостока остаётся в силе", а апелляционная жалоба, поданная адвокатом Блэка, "оставляется без удовлетворения". Это решение означает, что ранее вынесенный приговор по делу о краже и угрозе убийством остаётся без изменений.
Напомним, что 2 мая Блэк нанёс подруге телесные повреждения и скрылся, прихватив из её кошелька 10 тысяч рублей. Спрятаться от правосудия за рубежом военный не успел — спустя несколько дней его задержали. На заседании суда в Приморском крае пострадавшая заступилась за обидчика, призвав отправить его на лечение из-за покалеченной в горячих точках психики. Сам Блэк там же заявил, что не признаёт вину в угрозе убийством своей девушке Александре. В итоге служители Фемиды приговорили его к трём годам девяти месяцам лишения свободы.