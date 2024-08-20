Подставному "водочному королю" Беспалову ужесточили обвинение

Бизнесмену Александру Беспалову — совладельцу заводов "Русский север" и "Родник и К", которые занимались выпуском водки "Хортиця", ужесточили обвинение. Как сообщили ТАСС в следственных органах, расследование дела в его отношении завершено и передано в военный суд.

"В окончательной редакции Беспалову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а также в пособничестве в содействии террористической деятельности (склонение, вербовка — ст. 33 ч. 5 — ст. 291.1 УК РФ)", — пишет агенство.

Также известно, что бизнесмен признал вину во взяточничестве и активно помогал следствию. Он мотивировал раскаяние благотворительной деятельностью по оказанию помощи детям-инвалидам из ДНР и ЛНР.