Подставному "водочному королю" Беспалову ужесточили обвинение
ТАСС: Совладельцу ликёро-водочных заводов Беспалову ужесточили обвинение
Александр Беспалов. Фото © VK / Александр Беспалов
Бизнесмену Александру Беспалову — совладельцу заводов "Русский север" и "Родник и К", которые занимались выпуском водки "Хортиця", ужесточили обвинение. Как сообщили ТАСС в следственных органах, расследование дела в его отношении завершено и передано в военный суд.
"В окончательной редакции Беспалову предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), а также в пособничестве в содействии террористической деятельности (склонение, вербовка — ст. 33 ч. 5 — ст. 291.1 УК РФ)", — пишет агенство.
Также известно, что бизнесмен признал вину во взяточничестве и активно помогал следствию. Он мотивировал раскаяние благотворительной деятельностью по оказанию помощи детям-инвалидам из ДНР и ЛНР.
Напомним, что Беспалов работал на украинского олигарха Евгения Черняка*, продающего в нашей стране водку известных брендов на десятки миллиардов. Летом прошлого года Черняка* подали в розыск на территории России, объявив террористом, из-за того, что он щедро финансировал ВСУ. В мае стало известно об аресте бывших активов производителя водки "Хортиця". В июне имущество производителя национализировали.
* Включёны в перечень экстремистов и террористов.