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20 августа, 11:37

Следователи отказались расследовать дело о поддельной подписи генерала Попова

Адвокат: СК не стал заводить дело из-за поддельной подписи генерала Попова

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту поддельной подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Документы с поддельной подписью при этом фигурируют в уголовном деле Попова, сообщает адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.

"Следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи", — сказал защитник в беседе с ТАСС.

Экспертиза установила: Подпись генерала Спартака в документах по его делу была подделана
Экспертиза установила: Подпись генерала Спартака в документах по его делу была подделана

Напомним, что генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.

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Life.ru

Наталья Афонина
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