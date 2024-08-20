Следователи отказались расследовать дело о поддельной подписи генерала Попова

Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту поддельной подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Документы с поддельной подписью при этом фигурируют в уголовном деле Попова, сообщает адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.