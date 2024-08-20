Следователи отказались расследовать дело о поддельной подписи генерала Попова
Адвокат: СК не стал заводить дело из-за поддельной подписи генерала Попова
Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту поддельной подписи бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Документы с поддельной подписью при этом фигурируют в уголовном деле Попова, сообщает адвокат обвиняемого Сергей Буйновский.
"Следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи", — сказал защитник в беседе с ТАСС.
Напомним, что генерал-майор армии России Иван Попов был арестован в конце мая 2024 года по подозрению в хищении более чем 1700 тонн изделий металлопроката для защитных сооружений в зоне спецоперации на сумму в 130 миллионов рублей. Изначально его закрыли в изоляторе, но потом отпустили под домашний арест. 7 августа суд отказал обвиняемому в изменении срока меры пресечения.
Life.ru