В США рассказали о ссоре Германии с Польшей из-за дайвера, взорвавшего "Севпотоки" WSJ: Германия не довольна требованием Туска "извиниться и молчать" 20 августа, 15:23 Взорванные "Северные потоки". Обложка © forsvaret.dk

В Германии чиновники возмущены реакцией премьер-министра Польши Дональда Туска после заявления Берлина о том, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" находился в Польше и уже успел сбежать на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ещё 17 августа Туск резко отреагировал на заявления со стороны Германии о том, что Варшава обязана выдать подозреваемого. Он написал в соцсети Х, что все "инициаторы и покровители "Северных потоков" должны извиниться и замолчать". Берлину не понравился столь грубый ответ, потому там категорично напомнили, на какую страну Польша должна направить свою агрессию.

"Немецких чиновников из разных политических кругов ошеломило заявление Туска, но они решили не отвечать, чтобы избежать эскалации в тот момент, когда два союзника по Организации Североатлантического договора должны были совместно работать над поддержкой Украины в её борьбе с Россией", — говорится в публикации.

Авторы Татьяна Миссуми