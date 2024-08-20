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В США рассказали о ссоре Германии с Польшей из-за дайвера, взорвавшего "Севпотоки"

WSJ: Германия не довольна требованием Туска "извиниться и молчать"

20 августа, 15:23
Взорванные "Северные потоки". Обложка © forsvaret.dk

Взорванные "Северные потоки". Обложка © forsvaret.dk

В Германии чиновники возмущены реакцией премьер-министра Польши Дональда Туска после заявления Берлина о том, что подозреваемый в подрыве "Северных потоков" находился в Польше и уже успел сбежать на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ещё 17 августа Туск резко отреагировал на заявления со стороны Германии о том, что Варшава обязана выдать подозреваемого. Он написал в соцсети Х, что все "инициаторы и покровители "Северных потоков" должны извиниться и замолчать". Берлину не понравился столь грубый ответ, потому там категорично напомнили, на какую страну Польша должна направить свою агрессию.

"Немецких чиновников из разных политических кругов ошеломило заявление Туска, но они решили не отвечать, чтобы избежать эскалации в тот момент, когда два союзника по Организации Североатлантического договора должны были совместно работать над поддержкой Украины в её борьбе с Россией", — говорится в публикации.

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Напомним, Генпрокуратура ФРГ назвала главного подозреваемого в подрыве трубопровода. Это 44-летний украинский дайвер из Киева Владимир Журавлёв. На его арест уже выписали ордер. В последнее время мужчина проживал в Польше, в июле он покинул страну и вернулся на Украину. При это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала вбросом информацию о том, что "Северные потоки" взорвал дайвер-любитель с Украины. По её словам, вся эта ложь нужна Западу для того, чтобы скрыть истинных заказчиков преступления.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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