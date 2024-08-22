Трёх бойцов ВСУ настигла мгновенная месть за угон красного мотоцикла под Курском

Российским военным не понравились поездки ВСУ на угнанном мотоцикле в Курской области, поэтому они немного помешали украинским солдатам. Вояж на чужом железном коне обернулся мгновенной карой, сообщает свердловский политтехнолог, боец СВО Платон Маматов.

Наши парни засекли очередной акт мародёрства со стороны Украины с помощью дрона. ВС РФ отследили передвижения солдат ВСУ на красном мотоцикле с люлькой и прервали их покатушки мощным ударом. По итогу все три киевских бойца погибли.