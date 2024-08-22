Трёх бойцов ВСУ настигла мгновенная месть за угон красного мотоцикла под Курском
ВС РФ точным ударом уничтожили трёх солдат ВСУ на угнанном мотоцикле под Курском
ВС РФ нанесли удар по катающимся на мотоцикле в Курской области украинским солдатам. Обложка © t.me/diomeddog
Российским военным не понравились поездки ВСУ на угнанном мотоцикле в Курской области, поэтому они немного помешали украинским солдатам. Вояж на чужом железном коне обернулся мгновенной карой, сообщает свердловский политтехнолог, боец СВО Платон Маматов.
ВС РФ нанесли удар по катающимся на мотоцикле в Курской области бойцам ВСУ. Видео © t.me/diomeddog
Наши парни засекли очередной акт мародёрства со стороны Украины с помощью дрона. ВС РФ отследили передвижения солдат ВСУ на красном мотоцикле с люлькой и прервали их покатушки мощным ударом. По итогу все три киевских бойца погибли.
Напомним, что ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. На данный момент всё ещё проходят бои в приграничье региона. Украина за это время потеряла свыше 4130 человек личного состава и множество техники. В результате нападения в Курской области погибло более 30 мирных жителей и свыше 140 пострадали. ВСУ же называют ситуацию в приграничье адом и просят психологов. Командир "Ахмата" уверен, что бои в Курской области и специальная военная операция завершатся в течение двух-трёх месяцев.