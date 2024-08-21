В Иране завершили расследование крушения вертолёта Раиси и озвучили причину трагедии
Fars: Вертолёт президента Ирана Раиси разбился из-за перегруза и тумана
Последствия крушения. Обложка © ТАСС / ABACA / SalamPix
Вертолёт президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение в результате несчастного случае, расследование по делу завершено. Об этом сообщает информационное агентство Fars со ссылкой на источник в спецслужбах.
«Службы безопасности и разведка завершили подробное расследование, и существует полная уверенность в том, что произошедшее было несчастным случаем», — цитирует собеседника агентство.
Он объяснил, что в вертолёте летели на два человека больше, чем было позволено регламентом безопасности, из-за чего пилот не смог набрать высоту, чтобы подняться над окутавшим горы туманом. Так в условиях недостаточной видимости транспорт врезался в горную поверхность.
Иранские спецслужбы проверили по делу минимум 30 тысяч человек и пришли к выводу, что человеческий фактор не был причиной инцидента. Также источник Fars добавил, что время вылета было назначено заранее и при планировании были учтены погодные условия, однако визит главы Ирана в Азербайджан затянулся и погода ухудшилась. Кроме того, вертолёт не был оснащён системами GPS из соображений безопасности — чтобы не позволить взломать электронику или как-то повлиять на транспорт извне. Никаких следов химических или иных вредоносных веществ, которые могли спровоцировать авиакатастрофу, в вертолёте также не нашли.
Напомним, что сообщения о падении вертолёта, в котором находился Эбрахим Раиси, появились 19 мая. Связь с экипажем транспорта пропала возле границы Ирана и Азербайджана, в район возможного крушения оперативно выдвинулась поисковая группа, но их работу осложняла плохая погода. Когда вертолёт обнаружили, он уже полностью сгорел, никто из находившихся на борту не выжил. Следствие изначально полагало, что причина трагедии имеет технический характер.