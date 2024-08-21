В Иране завершили расследование крушения вертолёта Раиси и озвучили причину трагедии

Он объяснил, что в вертолёте летели на два человека больше, чем было позволено регламентом безопасности, из-за чего пилот не смог набрать высоту, чтобы подняться над окутавшим горы туманом. Так в условиях недостаточной видимости транспорт врезался в горную поверхность.

Иранские спецслужбы проверили по делу минимум 30 тысяч человек и пришли к выводу, что человеческий фактор не был причиной инцидента. Также источник Fars добавил, что время вылета было назначено заранее и при планировании были учтены погодные условия, однако визит главы Ирана в Азербайджан затянулся и погода ухудшилась. Кроме того, вертолёт не был оснащён системами GPS из соображений безопасности — чтобы не позволить взломать электронику или как-то повлиять на транспорт извне. Никаких следов химических или иных вредоносных веществ, которые могли спровоцировать авиакатастрофу, в вертолёте также не нашли.