Шольц: Киев готовил нападение на Курскую область «секретно и без обратной связи»
Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовили атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — сказал немецкий канцлер на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.
Шольц указал, что Германия внимательно наблюдает за развитием событий. Политик выразил уверенность, что страна продолжит поддерживать Украину и будет её крупнейшим европейским сторонником.
Напомним, что 6 августа ВСУ ударили по территории Курской области, бои в приграничных районах региона продолжаются до сих пор. По данным медицинских служб Курской области, более 30 человек убиты и 143 ранены в результате вылазки противника. В Минобороны раскрыли, что ВСУ лишились за время атаки 4,4 тысячи военных. Тем временем зарубежные СМИ пишут, что союзники Украины дали зелёный свет на вылазку бойцов ВСУ под Курском. В частности, Германия не давала никаких стоп-сигналов.
Zelenskiy / Official