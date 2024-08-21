Шольц: Киев готовил нападение на Курскую область «секретно и без обратной связи»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовили атаку на Курскую область «секретно и без обратной связи». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Во-первых, Украина очень секретно и без обратной связи готовила свою военную операцию в Курской области», — сказал немецкий канцлер на пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишинёве.