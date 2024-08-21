Раскрыты особенности добравшейся до Мурманской области украинской «Летучей лисицы»
Mash: ВСУ попытались атаковать Мурманскую область беспилотником A22 Foxbat
Украинским дроном, который смог долететь до Мурманской области, оказался A22 Foxbat («Летучая лисица»). Как пишет Mash, он летел из Чернигова.
«Украинский беспилотник, которым пытались атаковать, предварительно, аэродром «Оленья» в Мурманской области, мог лететь из Чернигова», — говорится в сообщении.
По информации телеграм-канала, базовая дальность дрона составляет 1100 километров, усовершенствованный и без пилотов он сможет пролететь чуть более 2000 километров. Уточняется, что подобные БПЛА использовали для атаки Елабуги в Татарстане.
Напомним, сегодня, 21 августа, аэропорты Мурманска и Апатит ввели ограничение воздушного пространства, там не принимали и не выпускали самолёты. Позднее стало известно, что дрон ВСУ самолётного типа был сбит российскими системами ПВО в районе посёлка Высокий. По предварительным данным, его целью был аэродром "Оленья", откуда летят военные борта. Вечером того же дня ограничения в аэропортах сняли.
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