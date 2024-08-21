Раскрыты особенности добравшейся до Мурманской области украинской «Летучей лисицы»

Украинским дроном, который смог долететь до Мурманской области, оказался A22 Foxbat («Летучая лисица»). Как пишет Mash, он летел из Чернигова.

«Украинский беспилотник, которым пытались атаковать, предварительно, аэродром «Оленья» в Мурманской области, мог лететь из Чернигова», — говорится в сообщении.